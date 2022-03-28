"Новое Алеппо": Франция призывает спасти жителей Мариуполя

По словам французского министра, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям окруженного Мариуполя, это станет "коллективной виной".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал урегулировать ситуацию в Мариуполе, сравнивая ситуацию в городе с уничтожением сирийского Алеппо.

Об этом пишет The Guardian.

"Вы очень хорошо видите, что Мариуполь — это второе Алеппо", — сказал он на Дохийском форуме, имея в виду сирийский город, фактически разрушенный в результате боевых действий в жестокой гражданской войне.

По словам министра, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям окруженного Мариуполя, это будет "коллективная вина".

"Мариуполь – это осадная война, которую Россия ведет уже месяц. Военные осады – это ужасы войны, потому что гражданское население убивается, уничтожается. Страдания ужасны", — сказал глава французского МИД.

Напомним, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планировал сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь, который подвергается постоянным обстрелам со стороны России.

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