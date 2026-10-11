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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Франция перед выборами: Макрон теряет рейтинг, а друзья Путина получают первенство

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до исторического минимума — 15%. На фоне экономических проблем и беспокойства граждан собственным финансовым положением все больше внимания привлекают ультраправые политики, связываемые с пророссийскими взглядами.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Друзья Путина получают поддержку во Франции

Друзья Путина получают поддержку во Франции / © Reuters

Беспокойство населения Франции собственным финансовым положением достигло тревожных масштабов. За семь месяцев до истечения срока на посту президента рейтинг Эммануэля Макрона упал до исторического минимума. Он превратился в главную мишень для недовольства общества. В то же время так называемые «друзья» Путина получают поддержку.

Об этом пишет La Tribune Dimanche.

Рейтинги Макрона упали до исторического минимума, а друзья Путина получают поддержку во Франции

Согласно последнему опросу, который подготовили компания Ipsos BVA вместе с инженерной школой Cesi, уровень поддержки президента снизился до отметки 15%. Такое падение происходит на фоне ряда острых проблем — от протестов школьников и повышения стоимости заимствований для страны до роста цен на топливо и убытков в сельском хозяйстве, вызванных засухой.

«Только 11% симпатиков правого крыла все еще поддерживают его, что является наихудшим. Среди правоцентристов он получает 47% негативных мнений», — комментирует заместитель генерального директора Ipsos BVA Брис Тинтьюрье.

Стремительная потеря популярности Макроном сопровождается ростом встревоженности населения из-за высокого уровня государственного долга и дефицита бюджета. Эта тема уже занимает третье место среди наибольших забот граждан и уступает лишь проблемам покупательной способности и будущему социальной системы.

Пессимизм среди домохозяйств достиг рекордных показателей: 70% респондентов выражают обеспокоенность по поводу собственного финансового положения.

Что касается других политических фигур, то их показатели в основном остаются стабильными, за несколькими исключениями. Марин Ле Пен и Жордан Барделла потеряли за последний месяц 4% и 3% соответственно, однако они все равно опережают своих оппонентов.

Рейтинг потенциальных президентских выборов во Франции в 2027 году возглавляют ключевые ультраправые — Жордан Барделла (33%) и Марин Ле Пен (32%). Ле Пен традиционно считается сторонницей РФ и политики Владимира Путина из-за ее лояльности к аннексии Крыма, публичной поддержки и финансовых связей с РФ.

Партия Ле Пен категорически против поставок Украине дальнобойного оружия и отправки европейских военных. Они настаивают на сокращении финансовой помощи и быстром дипломатическом перемирии.

Франция: последние новости

Напомним, лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о необходимости пересмотреть условия поддержки Украины для большей экономической выгоды для Франции. В эфире Bloomberg TV он отметил, что из-за значительных долгов и дефицита бюджета Франции безответственно оказывать финансовую и военную помощь без гарантий и соответствующей отдачи со стороны Киева.

В то же время, Барделла заверил, что поддержка Украины не прекратится полностью, ведь Франция должна выполнять свои обязательства по защите украинских границ и территориальной целостности.

Политик выразил приверженность подходу США относительно доступа к украинским полезным ископаемым и предложил обязать Украину тратить европейскую помощь только на закупку вооружения в оборонной промышленности стран-доноров.

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