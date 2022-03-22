Глава МИД Греции хочет сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

В Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил во вторник, что он намерен сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь, который подвергается постоянным обстрелам со стороны России.

Об этом сообщает Greek Reporter.

"Я намерен сопровождать миссию лично в координации с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем", — заявил Дендиас.

mfa.gr/en/index.html

Он также направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать направлению гуманитарной помощи – российской стороне.

Генеральный консул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис сообщил Дендиасу об ужасном положении мирного населения, среди которых десятки тысяч этнических греков в Мариуполе.

Дендиас также отметил необходимость защиты мирного населения в своей речи в Брюсселе в понедельник и во время личной встречи с Верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, которого он попросил сделать публичные заявления по поводу Мариуполя.

Дендиас подчеркнул, что "первым шагом, когда все нормализуется, будет реконструкция роддома Мариуполя".

Напомним, греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо.

Читайте также: