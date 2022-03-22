Историк призвал не делать комплимент "вше" Путину, сравнивая его с гением зла - Гитлером

Он убеждает, что никакой идеологии, которая была у немцев, у россиян на самом деле нет.

Сравнивать Россию с фашисткой Германией, а Путина с Гитлером – это комплименты для российского режима.

Так уверяет историк Марк Солонин в эфире ТСН.

«Гитлер был гением злодеяний, а Путин – мелкая непонятная вошь, которую волна вынесла на вершину», — отмечает он.

Солонин посоветовал не переоценивать россиян, ведь идейных среди них нет, таких, которые были у фашистской Германии. По его словам, россияне просто почувствовали определенный подъем после постоянного дефицита во времена СССР, когда на них посыпались нефтедоллары с приходом Путина к власти. «Но никто там не любит Путина, они любят купленный в кредит Ford Focus», — отметил Солонин.

Уверяет, что якобы все массовые собрания, происходящие в поддержку Кремля – на самом деле своз бюджетников. В доказательство своих снов приводит то, что ни в одном российском городе нет добровольцев, которые выстраивались бы в очередь, чтобы идти на войну, а по его словам, только это имеет значение.

«А если тебе звонят по телефону и спрашивают, поддерживаете ли вы действия Путина. Тебе звонят, знают, кто ты такой, телефон привязан… Ну, и что ты будешь отвечать? Лично я не буду нарываться… Зачем?» — уверяет Солонин.

Историк убежден, что в России будет "бунт на коленях", то есть люди будут отказываться от мобилизации. «Сидеть перед телевизором - это одно, а идти умирать за путинский дворец – совсем другое», – говорит он.

Историк Марк Солонин о признаках фашизма в России

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