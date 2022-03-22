Очільник МЗС Греції хоче супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив у вівторок, що він має намір супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь, який зазнає постійних обстрілів з боку Росії.

Про це повідомляє Greek Reporter.

"Я маю намір супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо", - заявив Дендіас.

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Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги – російській стороні.

Генеральний консул Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс поінформував Дендіаса про жахливе становище мирного населення, серед яких десятки тисяч етнічних греків у Маріуполі.

Дендіас також наголосив на необхідності захисту мирного населення у своїй промові у Брюсселі в понеділок та під час особистої зустрічі з Верховним представником ЄС Жозепом Боррелем, якого він попросив зробити публічні заяви щодо Маріуполя.

Дендіас наголосив, що "першим кроком, коли все нормалізується, буде реконструкція пологового будинку Маріуполя".

Нагадаємо, грецький дипломат порівняв Маріуполь з Алеппо.

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