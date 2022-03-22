ЗСУ збили над Одесою ворожий безпілотник

Українські військові також захищають південь від висадки ворожого десанту.

Система протиповітряної оборони ЗСУ 22 березня збила над Одесою безпілотник російських військових.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"На Одещині системи протиповітряної оборони продовжують виконувати завдання за призначенням, знищуючи ворожі цілі. Зокрема, вранці 22 березня збили ворожий безпілотний літальний апарат", – розповів військовий.

Він наголосив, що залучені до оборони півдня України військовослужбовці ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити висадку ворожого морського десанту.

Нагадаємо, вранці 21 березня два російські кораблі поблизу Одеського порту безладно обстріляли узбережжя. Бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь і відігнали окупантів від берега.