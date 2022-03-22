Італія підтримує членство України в Євросоюзі, - прем'єр-міністр Драґі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі публічно підтримав вступ України до ЄС.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що влада підтримує членство України в Європейському Союзі.
Він також пообіцяв військову допомогу та підтримку біженців з України.
Про це Драґі сказав після виступу президента Володимира Зеленського в італійському парламенті, пише агентство Ansa.
"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", - заявив політик.
Він підкреслив, що Україна має право бути безпечною, вільною, демократичною.
Нагадаємо, Італія готова відновити знищений російськими військами драмтеатр у Маріуполі Донецької області.
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