У Польщі задумалися, як відібрати майно у російських олігархів

У Польщі задумалися, як відібрати майно у російських олігархів

Уряд сусідньої країни планує ініціювати внесення поправок до законодавства з метою отримання права на конфіскацію.

В уряді Польщі розглядають можливість конфіскації російського майна та активів у країні через війну, яку розв’язав Кремль в Україні.

Про це повідомив виданню Wprost прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

За його словами, на території Польщі є нерухомість та фінансові активи (акції) росіян, які перебувають під санкціями Євросоюзу, однак їх конфіскації перешкоджає чинне законодавство. Тому спершу необхідно внести зміни на конституційному рівні шляхом голосування в Сеймі. З цього приводу розпочалися консультації із парламентською опозицією.

"З одного боку, існують конституційні обмеження для таких дій, пов'язані з правом власності, а з іншого, все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо провести такі дії в нашій країні", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, фінансова гвардія Італії заарештувала найбільший у світі мотовітрильник вартістю 530 мільйонів євро, який належить до активів російського мільярдера Андрія Мельниченка. Цей захід було здійснено відповідно до санкцій, які застосовані до російських багатіїв, які підтримують Путіна, через вторгнення Росії до України.

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