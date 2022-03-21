Астрологічний прогноз на 21 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, можливих у такий час: ймовірні щедрі виплати, які перевершать навіть найсміливіші очікування, що дозволить протриматися якийсь час – можливо, доки ситуація врегулюється – хоча б відносно.

Символ дня: Орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій – зірки радять заощаджувати будь-які ресурси, зокрема й фізичні сили.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна переоцінювати свої сили та напружуватися, займаючись спортом та піднімаючи тяжкості. Не рекомендується також займатися самолікуванням – у будь-якому разі бажано отримати пораду лікаря, навіть якщо він може дати її лише дистанційно.

Афоризм дня: «Людина виростає у міру того, як зростають її цілі» (Фрідріх Шиллер).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник – символ стійкості, надійності та раціональності.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди з мінералами та напівдорогоцінним камінням. Ворожіння дадуть відповідь на важливі запитання, що стосуються не однієї людини, а великих груп людей.

Табу дня: не можна напружувати зір, багато читаючи чи працюючи за комп'ютером.

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