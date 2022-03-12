Що робити у разі отруєння аміаком:поради МОЗ

Що робити у разі отруєння аміаком:поради МОЗ

Як уберегтися від отруєння аміаком, основні симптоми отруєння, як допомогти людині, що отруїлась аміаком, розповідає ТСН.ua

За інформацією Службу безпеки України , щоб звинуватити Збройні сили України агресор може влаштувати диверсію та підірвати склади аміаку в Харківській області.

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що аміак є вкрай отруйним, вогненебезпечним газом. Розпізнати його можна по різкому запаху та їдкому смаку. Кольору цей газ не має. МОЗ розповідає, як діяти у разі отруєння цим газом.

Як діє аміак?

Аміак починає взаємодіяти відразу і після контакту з вологою на поверхні шкіри, очей, рота, слизових поверхонь, утворює їдку речовину, яка веде до некрозу тканин.

Які симптоми отруєння аміаком?

Перші ознаки отруєння аміаком наступні: печіння в носі, горлі, дихальних шляхах, що може спричинити дихальну недостатність через набряк та ураження дихальних шляхів. Через різкий запах аміаку його присутність досить легко помітити, проте аміак приводить до послаблення нюху, через що речовину можна і не помітити в повітрі.

Діти можуть більше страждати через аміак, тому що поверхня їх легенів більша по відношенню до усього тіла ніж у дорослих. Через менший зріст, ніж у дорослих, вони знаходяться ближче до землі, де концентрація аміаку вища.

При контакті зі шкірою, очима, аміак спричиняє спочатку подразнення, при вищій концентрації - опіки шкіри, ураження очей аж до сліпоти. Причому степінь ураження ока не завжди можна визначити протягом тижня після контакту з аміаком.

При отриманні високої концентрації аміаку при вживанні їжі, можна отримати ушкодження рота, горла, шлунка.

Певної протиотрути проти отруєння аміаком не має , але зменшити його вплив можливо.

Міністерство охорони здоров'я розповіло, як діяти у разі хімічної атаки аміаком.

У разі евакуації , одягнутися так, щоб всі частини тіла були закритими

Взяти з собою аптечку

Використовувати протигази, ватно-марлеві пов’язки ,змочені водою або розчином оцтової або лимонної кислоти

Залишати приміщення сходами, намагатися переміщатися низинами. Не торкатися предметів, не вступати у калюжі. Тим більше не брати нічого до рота.

Зону ураження залишати якнайшвидше.

Як діяти у разі отруєння аміаком? Перша допомога при отруєнні аміаком .