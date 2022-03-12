Что делать при отравлении аммиаком: советы Минздрава

Как уберечься от отравления аммиаком, основные симптомы отравления, как помочь человеку, который отравился аммиаком, рассказывает ТСН.ua.
По информации Службы безопасности Украины, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины агрессор может устроить диверсию и взорвать склады аммиака в Харьковской области.
Министерство охраны здоровья предупреждает, что аммиак является крайне ядовитым, огнеопасным газом. Распознать его можно по резкому запаху и едкому вкусу. Цвета у этого газа нет. Минздрав рассказывает, как поступать в случае отравления этим газом.
Как действует аммиак?
Аммиак начинает взаимодействовать сразу и после контакта с влагой на поверхности кожи, глаз, рта, слизистых поверхностей образует едкую вещество, ведущую к некрозу тканей.
Какие симптомы отравления аммиаком?
- Первые признаки отравления аммиаком следующие: жжение в носу, горле, дыхательных путях, что может вызвать дыхательную недостаточность из-за отека и поражения дыхательных путей. Из-за резкого запаха аммиака его присутствие достаточно легко заметить, однако аммиак приводит к ослаблению обоняния, из-за чего вещество можно и не заметить в воздухе.
- Дети могут больше страдать из-за аммиака, так как поверхность их легких больше по отношению ко всему телу чем у взрослых. Из-за меньшего роста, чем у взрослых, они находятся ближе к земле, где концентрация аммиака выше
- При контакте с кожей, глазами, аммиак вызывает сначала раздражение, при более высокой концентрации - ожоги кожи, поражение глаз вплоть до слепоты. Причем степень поражения глаза не всегда можно определить в течение недели после контакта с аммиаком.
- При получении высокой концентрации аммиака при употреблении пищи, можно получить повреждение рта, горла, желудка.
- Определенного противоядия против отравления аммиаком нет, но уменьшить его влияние можно.
Министерство здравоохранения рассказало, как действовать в случае химической атаки аммиаком.
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В случае эвакуации одеться так, чтобы все части тела были закрыты
- Взять с собой аптечку
- Использовать противогазы, ватно-марлевые повязки, смоченные водой или раствором уксусной или лимонной кислоты.
- Оставлять помещение по лестнице, пытаться перемещаться низменностями. Не прикасаться к предметам, не вступать в лужи. Тем более не брать ничего в рот.
- Зону поражения оставлять как можно быстрее.
Как поступать в случае отравления аммиаком? Первая помощь при отравлении аммиаком.
- Нужно поскорее вынести пострадавшего на свежий воздух.
- Пострадавшего необходимо транспортировать в положении лежа
- По возможности изменить одежду у пострадавшего, смыть оседлый загрязнитель с его тела.
- В случае поражения кожи, отравлении аммиаком нужно промыть кожу чистой водой. Сделать примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной.
- Пострадавшего нужно обеспечить спокойствием, теплом, по возможности дать увлажненный кислород.