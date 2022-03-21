На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака: что делать при отравлении

На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака: что делать при отравлении

Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

В 04.30 21 марта на "Сумыхимпром" стала утечка аммиака.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

Зона поражения радиусом около 5 км.

Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде – взрывоопасен и токсичен.

Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

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Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

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Первая помощь при отравлении аммиаком:

выведите пораженного на свежий воздух;

дайте ему теплое молоко с пищевой содой;

надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым, или оливковым маслом;

при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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