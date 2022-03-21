Путин разрешил Лукашенко заплатить долги позже

Выплату российских госкредитов в Кремле согласились перенести на 5-6 лет.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов объявил, что в Москве согласились отсрочить выплату обязательств по российским госкредитам на пять-шесть лет.

Об этом он сообщил в воскресенье, 20 марта, в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, такой перенос сроков выплаты госдолга позволит Беларуси "не отвлекать ресурсы для того, чтобы обслуживать [другие] обязательства и погашать их с партнерами из России".

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Белорусский министр сказал, что часть освободившихся от отсрочки платежей по российским кредитам средств будет направлена "на поддержку тех секторов, которые позволят... улучшить взаимную торговлю, особенно в этот санкционный период".

В то же время Селиверстов отрицает, что Минск и Москва обсуждают возможность перехода на российский рубль как на общую валюту.

"Никогда об этом прямо не говорилось по большому счету. Здесь стоит вопрос о том, чтобы мы в своей внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств", — сказал глава Минфина, отметив, что во взаиморасчетах оба государства-изгоя будут избегать американских. долларов.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует размещать никакие виды ядерных вооружений на своей территории, но при определенных условиях может передумать.

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