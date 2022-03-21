Новые жесткие санкции против России вскоре будут введены - Кулеба

По словам Кулебы, новый пакет санкций будет достаточно весомым.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новые санкции против России будут введены на этой неделе.

Об этом он рассказал на брифинге 20 марта.

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей (уже на этой - ред.) неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", — сказал Кулеба.

Он добавил, что 19 марта разослал своим коллегам, от которых зависит результат решения, конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждает достаточно весомый пакет санкций против России.

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