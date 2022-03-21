Словения планирует вернуть своих дипломатов в Киев.

Об этом рассказал премьер-министр Словении Янез Янша.

"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", — отметил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмигаль встретились с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении. Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша прибыли в Киев 15 марта, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Чиновники этих стран прибыли в Украину как представители Европейского совета.

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