На Львовщине две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата

На Львовщине две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата

В починение ПЦУ переходят мужской монастырь во Львове и приход в Червонограде.

Во Львовской области две церковные общины, которые находились под властью Московского патриархата, перешли в подчинение Православной церкви Украины.

Об этом сообщили на Facebook-странице Львовско-Сокальской епархии ПЦУ.

"17 марта митрополит Львовский и Сокальский Димитрий принял в епархиальном управлении настоятеля Свято-Покровского храма города Червонограда протоиерея Игоря Деркача, который вместе с общиной УПЦ МП решили перейти в состав Львовско-Сокальской епархии Православной церкви Украины", - сказано в сообщении.

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О таком же решении еще одной церковной общины стало известно в воскресенье, 20 марта, но его еще не объявили официально. Информацию подтвердил член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов.

В сети также появилось видео, в котором настоятель Львовского Свято-Воскресенского Новоафонского мужского монастыря, расположенного во Львове на улице Пекарской, Иов Ольшанский объясняет свое решение.

Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.

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