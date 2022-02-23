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Церковь благословляет использование оружия против оккупантов – митрополит ПЦУ

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Церковь благословляет использование оружия против оккупантов – митрополит ПЦУ

Укринформ

Церковь благословляет защиту своего государства.

Церковь благословляет использование оружия против захватчиков, поскольку оно применяется в целях обороны.

Об этом сказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко), пишет "Укринформ".

Он отметил, что обороняться во время войны – это справедливо и церковь не может этого запретить.

"Мы ни на один сантиметр чужой земли не ступаем, а соответственно обеспечивать оборону своей родной земли, семей, церкви, в конце концов, мы обязаны благословить, и церковь благословляет в защиту своего государства", — сказал митрополит.

Напомним, военный эксперт рассказал, что Россия может нанести по Украине ракетные удары, чтобы устрашить украинцев и заставить народ согласиться на свои требования.

По данным издания CNN, 80% российских войск на границе с Украиной находятся на передовых позициях и готовы к вторжению.

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