США официально ввели санкции против "Северного потока-2"

Ограничение также было введено против исполнительного директора компании.

Министерство финансов США официально ввело сакции против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG, а также исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Ранее президент США Джо Байден заявил о введении санкции против "Северного потока-2" – российского газопровода в Европу в обход Украины, на строительство которого потратили 11 млрд долларов и который так и не запустили.

"Сегодня я приказал своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG (компания, которой подчинен газопровод — ред.) и ее работников. Эти шаги являются еще одной частью нашего начального пакета санкций в ответ на действия России в Украине. Мы будем без колебаний делать дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – заверил Байден.

Президент США добавил, что "своими действиями президент Путин придал миру огромный стимул отойти от российского газа и к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное партнерство и постоянную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия" .

Насколько действенны новые санкции против России и что под них подпадает | Новости мира

Читайте также: