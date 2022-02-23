Санкции вводятся против компании, отвечающей за газопровод, и ее работников.

Президент США Джо Байден ввел санкции против "Северного потока-2" — российского газопровода в Европу в обход Украины, на строительство которого потратили 11 млрд долларов и который так и не запустили.

"С тех пор, как Россия начала развертывать войска возле украинской границы, Соединенные Штаты тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами, чтобы дать решительный, единственный ответ. Как я сказал, когда встречался с канцлером (Германии – ред.) Шольцом в начале этого месяца, Германия была лидером в этих усилиях, и мы тесно координировали наши усилия, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

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22 февраля Германия объявила о приостановке сертификации газопровода.

"Сегодня я приказал своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG (компания, которой подчинен газопровод — ред.) и ее работников. Эти шаги являются еще одной частью нашего начального пакета санкций в ответ на действия России в Украине. Мы будем без колебаний делать дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – заверил Байден.

Президент США добавил, что "своими действиями президент Путин придал миру огромный стимул отойти от российского газа и к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное партнерство и постоянную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия" .

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