Санкції запроваджують проти компанії, яка відповідає за газопровід, та її працівників.

Президент США Джо Байден запровадив санкції проти "Північного потоку-2" - російського газопроводу до Європи в обхід України, на будівництво якого витратили 11 млрд доларів і який так і не запустили.

"Відтоді, як Росія почала розгортати війська біля українського кордону, Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами, щоб дати рішучу, єдину відповідь. Як я сказав, коли зустрічався з канцлером (Німеччини - ред.) Шольцом на початку цього місяця, Німеччина була лідером у цих зусиллях, і ми тісно координували наші зусилля, щоб зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться до України", - йдеться в заяві Байдена на сайті Білого дому.

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22 лютого Німеччина оголосила про призупинення сертифікації газопроводу.

"Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG (компанія, якій підпорядкований газопровід - ред.) та її працівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового пакету санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - запевнив Байден.

Президент США додав, що "своїми діями президент (Росії - ред.) Путін надав світові величезний стимул відійти від російського газу та до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісне партнерство і постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її дії".

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