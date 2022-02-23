ЄС офіційно запровадив санкції проти РФ за визнання "ЛДНР": у списку - політики, військові, кремлівські пропагандисти

ЄС офіційно запровадив санкції проти РФ за визнання "ЛДНР": у списку - політики, військові, кремлівські пропагандисти

Зокрема, під фінансові обмеження потрапляє 351 депутат Держдуми.

Європейський Союз 23 лютого офіційно ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Росії у відповідь на визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР".

Про це йдеться на сайті Євроради.

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Пакет санкцій включає:

Обмежувальні заходи на всіх 351 депутата Держдуми Росії , які 15 лютого проголосували за звернення до президента Путіна визнати незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Крім того, будуть запроваджені обмежувальні заходи щодо 27 високопоставлених осіб та організацій.

" До них належать особи, які ухвалювали рішення, такі як члени уряду, які брали участь у незаконних рішеннях; банки та бізнесмени/олігархи, які фінансово чи матеріально підтримують російські операції на території Донецька та Луганська або отримують від них вигоду; старших військових, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях; та особи, відповідальні за ведення війни з дезінформацією проти України", - сказано у повідомленні.

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В ЄС зазначають, що обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, заборона на поїздки , яка застосовується до перелічених осіб, запобігає в’їзду або транзиту через територію ЄС.

Також нові заходи включають заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції , заборону на надання туристичних послуг та заборону на експорт окремих товарів. Окрім того, Рада вирішила ввести галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду та Центрального банку. Обмежуючи можливість російської держави та уряду отримати доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

Хто у списку під санкціями

Раніше The Guardian писало, що під фінансові обмеження потраплять:

міністр оборони РФ Сергій Шойгу ,

начальник штабу Путіна Антон Вайно ,

головнокомандувач Чорноморського флоту Ігор Осипов,

головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровкін.

віцепрем’єр-міністр і голова правління державного банку ВТБ Дмитро Григоренко та Ігор Шувалов ,

голова російського державного банку розвитку ВЕБ,

речниця російського МЗС Марія Захарова,

керівник каналу RT Маргарита Симоньян,

ведучий каналу Russia One Володимир Соловйов.

Євген Пригожин , названий у санкціях США засновником і неофіційним керівником угруповання найманців "Вагнера".

Т акож у переліку є мати та дружина Пригожина, які володіють компаніями, пов’язаними з ним.

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Окрім цього, під санкції потрапили банки:

"Банк Росія" , який, на вважають чиновники ЄС та західних країн, є особистим банком Путіна та багатьох його чиновників,

, який, на вважають чиновники ЄС та західних країн, є особистим банком Путіна та багатьох його чиновників, а також "Промсвязьбанк" і "Внешекономбанк", які отримали персональні вказівки президента Росії у фінансуванні оборонного сектору Росії.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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