ЕС готов ввести второй пакет санкций против России: при каких условиях и какие ограничения он содержит

ЕС готов ввести второй пакет санкций против России: при каких условиях и какие ограничения он содержит

Над этим пакетом ЕС работает уже несколько недель.

Европейский Союз готов ввести второй пакет санкций против РФ, если военные войдут на территории ОРДЛО. В частности, речь идет об экспортном контроле.

Об этом сообщает исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Reuters.

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"Если будет дальнейшая агрессия России и дальнейшее вторжение на территорию Украины, мы готовы активизировать наш ответ также в плане санкций", – сказал он.

Чиновник сообщил, что санкции будут касаться сферы торговли. Он добавил, что над этим пакетом ЕС работает несколько недель.

"Это касается экономических санкций в сфере торговли, например экспортного контроля. ЕС уже несколько недель работает над пакетом санкций, поэтому есть способы, как мы можем действовать быстро и еще больше усилить санкции и сделать это в сотрудничестве с США, Великобританией и другими странами", – отметил он.

Финансовые ограничения второго пакета предполагают, что Россию могут отрезать от доступа к широкому спектру низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства – от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов. То есть, для экспорта этих товаров в Россию иностранным производителям нужно будет получать специальную лицензию от государства

Напомним, 23 февраля ЕС официально принял решение о введении санкций против России в ответ на признание "независимости" "ЛНР" и "ДНР". В списке – политики, военные, кремлевские пропагандисты и депутаты Госдумы.

В преддверии первого пакета санкции объявили США. В списке ограничений – два российских банка, 42 компаний и дети чиновников. Также введены санкции против суверенного долга России.

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