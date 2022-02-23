Приравнивается к мародерству: Гетманцев объяснил, чего не стоит делать налогоплательщикам во время чрезвычайного положения

Приравнивается к мародерству: Гетманцев объяснил, чего не стоит делать налогоплательщикам во время чрезвычайного положения

Налоговая и таможня работают в обычном режиме.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призвал проявить высокий уровень патриотизма и не уклоняться от уплаты налогов во время объявленного в среду, 23 февраля, чрезвычайного положения.

Такой призыв он совершил в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, чрезвычайное положение не является основанием для невыполнения налоговых обязательств — и налоговая служба, и таможня работают в обычном режиме.

"Однако отказ от практик по уклонению от налогообложения в сложное для страны время является наивысшим проявлением патриотизма, а уклонение от налогообложения имеет повышенную степень общественной опасности, вроде мародерства", — подчеркнул политик.

Напомним, чрезвычайное положение будет действовать не менее 30 дней, он объявлен с полуночи 24 февраля 2022 года.

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