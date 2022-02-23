Главарь террористов "ДНР" требует добровольно вывести ВСУ из Донецкой области

Также он заявил, что Минских соглашений уже нет.

Главарь боевиков так называемой "Донецкой народной республики" выдвинул требование украинским властям. Он добровольно требует вывести вооруженные силы Украины из Донецкой области.

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу прокремлевского пропагандиста "Соловьев Live".

"Сейчас минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" признаны. Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии столкновения, вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", — заявил Пушилин.

Напомним, 23 февраля во время своего заседания Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил. Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное вторжение.

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