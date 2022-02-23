Жители признанных Путиным "ДНР" и "ЛНР" бегут в Харьков

Люди спрашивают, как уехать на подконтрольную Украине территорию.

Некоторые жители оккупированного Донбасса после признания президентом России Владимиром Путиным "ДНР" и "ЛНР" бегут в Харьков.

Об этом рассказали волонтеры организации "Станция Харьков".

По их словам, люди, живущие на линии разграничения и на оккупированных территориях, два дня подряд звонят по телефону на горячую линию.

Люди спрашивают, как выехать на подконтрольную Украине территорию, куда обратиться за помощью, работает ли пункт на вокзале, есть ли возможность быстро трудоустроиться и где можно поселиться.

"Прямо сейчас звонила женщина, они из Станицы Луганской. В Харькове нашли жилье в аренду. Но нет подушек, постельных принадлежностей, одеял и кухонной утвари, матрасов. Этот звонок мигом возвращает в события 14-15 годов. Голос... Мы слышали такие голоса тысячи раз. Растерянные, виноватые, испуганные, застенчивые и несчастные", — рассказали волонтеры.

Напомним, что в случае, если обстрелы усилятся в Луганской области и они будут касаться гражданского населения, то власти будут принимать решение об эвакуации мирных жителей. Власть готова к эвакуации населения и для этого необходим транспорт.

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