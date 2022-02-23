Мешканці визнаних Путіним "ДНР" та "ЛНР" тікають до Харкова

Люди питають, як виїхати на підконтрольну Україні територію.

Деякі мешканці окупованого Донбасу після визнання президентом Росії Володимиром Путіним "ДНР" та "ЛНР" тікають до Харкова.

Про це в Facebook розповіли волонтери організації "Станція Харків".

За їх словами, люди, що живуть на лінії розмежування та на окупованих територіях, два дні поспіль телефонують на гарячу лінію.

Люди питають, як виїхати на підконтрольну Україні територію, куди звернутися за допомогою, чи працює пункт на вокзалі, чи є можливість швидко працевлаштуватися та де можна поселитися.

"Прямо зараз телефонувала жінка, вони зі Станиці Луганської. В Харкові знайшли житло в оренду. Але немає подушок, постілі, ковдр та кухонної утварі, матраців. Цей дзвінок миттю повертає в події 14-15 років. Голос… Ми чули такі голоси тисячі раз. Розгублені, винні, перелякані, сором’язливі та нещасні", - розповіли волонтери.

Нагадаємо, що у випадку, якщо обстріли посиляться на Луганщині і вони стосуватимуться цивільного населення, то влада буде ухвалювати рішення щодо евакуації мирних жителів. Влада готова до евакуації населення і для цього є необхідний транспорт.

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