Церква благословляє використання зброї проти загарбників - митрополит ПЦУ

Церква благословляє захист своєї держави.

Церква благословляє використання зброї проти загарбників, оскільки вона застосовується з метою оборони.

Про це сказав митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко), пише "Укрінформ".

Він зазначив, що оборонятися під час війни - це справедливо і церква не може цього заборонити.

"Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт — ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави”, - сказав митрополит.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, що Росія може нанести по Україні ракетні удари, щоб залякати українців та примусити народ погодитись на свої вимоги.

За даними видання CNN, 80% російських військ на кордоні з Україною перебувають на передових позиціях та готові до вторгнення.