Ліквідація Мінських угод – це великий успіх і досягнення, – Ілларіонов

На думку ексрадника російського президента, обстріли на Донбасі свого часу були зупинені не Мінськими угодами, а українськими добровольцями.

Російський економіст, очільник Інституту економічного аналізу та ексрадник президена РФ Андрій Ілларіонов вважає, що ліквідація Мінських домовленостей –це справді великий успіх і досягнення, тому що їх більше немає на шиї України.

Про це він сказав 23 лютого під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

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"Щодо ліквідації Мінських домовленостей. Це справді великий успіх і досягнення, тому що їх на шиї України більше немає. Зупинили обстріли чи знизили їх не Мінські домовленості, а добровольчі батальйони України та інші заходи, які показали, що українці збираються серйозно ставитися до захисту своїх територій та своїх людей, а не ті папірці, які не мали юридичної сили", ­– розповів Ілларіонов.

"На відміну від них (Мінських угод – ред.), Будапештський меморандум продовжує зберігати свою юридичну силу. Він є документом міжнародного права і він порушений агресором, а союзники України, на жаль, не виконали зобов'язань по Будапештському меморандуму", ­– додав економіст.

Він також відзначив, що ні для кого не таємниця, що на території ОРДЛО перебувають так звані корпуси "ЛДНР", які використовують свої прапори, але є невід'ємними частинами російських збройних сил.

"Додавання туди російських військових під власними пропорами принципово не міняє ситуацію. Їх було там 35 тисяч, тепер буде 50 чи 70 – неважливо. Якщо була б необхідність, війська РФ під будь-якими прапорами входили б і виходили з ОРДЛО", – розповів Ілларіонов.

Нагадаємо, 22 лютого речник президента РФ Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що Мінські угоди для Росії уже не діють. Ще раніше про це в один голос заявила більшість міжнародних партнерів. Адже визнанням самопроголошених "республік" на Донбасі Кремль проігнорував ключовий пункт у документі.

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