Маріуполь візьмуть під посилену охорону через агресію РФ на Донбасі

Маріуполь візьмуть під посилену охорону через агресію РФ на Донбасі

Охорона Маріуполя буде посилена.

Маріуполь, який межує з лінією фронту, візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі і загрозу повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Цей режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зокрема, 23 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА та мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де триває ООС. На засіданні учасники детально обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військо-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена.

"Наше головне завдання – донести людям, що в країні запроваджується саме надзвичайний стан, а не воєнний. Він запроваджується для того, щоб бути готовими до будь-яких можливих викликів", – сказав заступник керівника Офісу президента.

За словами Кирила Тимошенка, із запровадженням надзвичайного стану на територіях областей буде посилено охорону громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення і роботу народного господарства, а також контроль в’їзду та виїзду з території міст та областей.

Крім того, у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську заплановано проведення проведення перших навчальних зборів територіальної оборони. Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Юрій Галушкін також звернувся до керівників ОДА з проханням про сприяння та підтримку сил ТрО під час організації та проведення таких навчань.

Нагадаємо, через російську загрозу від 23 лютого на вулицях Харкова побільшало поліцейських та нацгвардійців. На станціях метро, на вокзалі, біля інших стратегічних об‘єктів працюють правоохоронці з кінологами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.