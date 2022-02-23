Мариуполь возьмут под усиленную охрану из-за агрессии РФ на Донбассе

Охрана Мариуполя будет усилена.

Граничающий с линией фронта Мариуполь возьмут под усиленную охрану из-за обострения на Донбассе и угрозы полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Этот режим обеспечит готовность к любым ситуациям.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В частности, 23 февраля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где длится ООС. На заседании участники подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена.

"Наша главная задача – донести людям, что в стране вводится именно чрезвычайное положение, а не военное. Оно вводится для того, чтобы быть готовым к любым возможным вызовам", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

По словам Кирилла Тимошенко, с введением чрезвычайного положения на территориях областей будет усилена охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу народного хозяйства, а также контроль въезда и выезда с территории городов и областей.

Кроме того, в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске запланировано проведение первого учебного собрания территориальной обороны. Командующий Сил территориальной обороны ВСУ, бригадный генерал Юрий Галушкин также обратился к руководителям ОГА с просьбой о содействии и поддержке сил ТРО во время организации и проведения таких учений.

Напомним, из-за российской угрозы с 23 февраля на улицах Харькова увеличилось количество полицейских и нацгвардейцев. На станциях метро, на вокзале, возле других стратегических объектов, работают правоохранители с кинологами.

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