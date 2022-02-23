Росія нарощує війська кордоні з Харківською областю

Військова присутність поступово нарощується.

Служба безпеки України зафіксувала пересування і маневри військ Росії на кордоні з Харківської областю.

Про це 23 лютго повідомив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін.

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За його словами, військова присутність поступово нарощується. Жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих "навчань" немає.

Дудін додав, що СБУ зафіксувало скупчення військової техніки, яка знаходиться в несправному стані, неподалік від російського Бєлгорода.

Нагадаємо, що в Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Україна мобілізується в умовах загрози з боку Росії

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