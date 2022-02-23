Зеленський робить шалені кроки в дипломатії - Данілов

На сьогодні маємо підтримку, зокрема і зброєю, від наших пртнерів, каже секретар РНБО.

Президент України Володими Зеленський робить шалені кроки в дипломатії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу України 23 лютого.

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"Президент нашої країни робить шалену роботу кожного дня, стосовно дипломатичного врегулювання того питання, яке на сьогоднішній день є. І сьогодні в нашій країні будуть перебувати дві вищі особи Польщі та Литви. Щодня відбувається дуже велика кількість зустрічей з міністром зовнішніх справ паном Кулебою. На сьогодні маємо підтримку, зокрема і зброєю, від наших партнерів", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше у РНБО повідомили, чи буде в Україні запроваджуватися комендантська година.

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