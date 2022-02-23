Рішення щодо воєнного стану в Україні немає - Данілов

Рішення щодо воєнного стану в Україні немає - Данілов

У разі необхідності воєний стан в Україні запровадять миттєво.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі рішеня про запровадження воєнного стану в Україн немає.

Про це він сказав під час пресконференції РНБО 23 лютого.

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За словами Данілова, Україна готова до всього.

"У разі необхідності цей (воєний - ред.) стан буде прийнято миттєво. Наразі такого рішення немає, але ми готові до будь-яких речей", — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, Олексій Данілов повідомив, що на всій території України запровадять надзвичайний стан. Винятком стануть лише Луганська та Донецька області.

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