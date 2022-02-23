РНБО рішення ухвалила, наступний крок - це рішення Верховної Ради.

На всій території України запровадять надзвичайний стан. Винятком є лише Луганська та Донецька області.

Про це заявив 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов.

"На всій території нашої країни, крім Донецької і Луганської області буде введено надзвичайний стан. В залежності від території, в залежності від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно нашого законодавства про правовий режим надзвичайного стану. Обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть ухвалювати ті чи інші рішення", - заявив він.

Данілов також пояснив що це можуть бути за рішення:

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

обмежений певний рух транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка тих, чи інших документів фізичних осіб;

питання, які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій.

Комендантська година в Україні буде вводитиметься у разі потреби на місцях, додав речник РНБО.

Нагадаємо, в Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.