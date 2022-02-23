На всей территории Украины введут чрезвычайное положение

СНБО решение принял, следующий шаг — это решение Верховной Рады.

На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Исключение только Луганская и Донецкая области.

Об этом 23 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение. В зависимости от территории, в зависимости от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны согласно нашему законодательству о правовом режиме чрезвычайного положения. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", – заявил он.

Данилов также объяснил, что это могут быть за решения:

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

ограничение определенного движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка тех или иных документов физических лиц;

вопросы, которые являются превентивными для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие.

Комендантский час в Украине будет вводиться в случае необходимости на местах, добавил спикер СНБО.

Напомним, в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающими к морскому побережью.