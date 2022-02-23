В Україні запроваджують надзвичайний стан, крім двох областей

В Україні запроваджують надзвичайний стан, крім двох областей

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей.

В Україні запроваджують надзвичайний стан у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським 22 лютого очільники парламентських фракцій і груп обговорювали запровадження надзвичайного стану на Донеччині та Луганщині.

"Були ідеї про введення воєнного стану, але вводити не будемо доти, поки не почнеться відкрита агресія. Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально. Можливо, на таке рішення підемо залежно від розвитку ситуації. Передусім це Донецька і Луганська області. Особисто моя позиція вже треба вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", — сказав він.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Коли може бути введений:

виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: стихійні лиха, катастрофи, пожежі, пандемії тощо;

здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення;

виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян;

виникнення масових безпорядків;

під час спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу україни шляхом насильства;

масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

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