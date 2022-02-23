У зоні ООС загинув військовий медик з Вінниччини

У зоні ООС загинув військовий медик з Вінниччини

Бойовий медик служив у ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року.

На сході України загинув військовий медик з Вінницької області.

Про це повідомляє Вінницька обласна адміністрація.

"Сумна новина надійшла зі Сходу. Вінниччина втратила ще одного захисника - під час обстрілу загинув сержант, бойовий медик Ігор Слівка з Могилів-Подільської громади", - йдеться в повідомленні.

51-річний сержант Слівка Ігор Іванович загинув 22 лютого близько 18:30, в ООС біля селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу збоку бойовиків. Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення несумісні з життям.

Вдома у чоловіка залишилися донька і мати.

Ігор Слівка – бойовий медик, служив у ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року.

Нагадаємо, що Росія вдалася до залякування наших бійців на сході країни. Військовослужбовцям почали надходити на телефони смс-повідомлення.