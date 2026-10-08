Війна в Україні / © ТСН

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Поки президент Росії Володимир Путін заявляє про швидке падіння Донбасу, українські військові проводять успішний контрнаступ. Цього року країна-агресорка захопила лише трохи більше території України, ніж втратила.

Про це пише The New York Times.

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Українські військові розпочали контрнаступальну операцію, яка може тривати кілька місяців. Її мета — стримати подальше просування Росії та не допустити захоплення решти території Донбасу на сході України. За оцінками аналітиків, наразі українським силам вдалося повернути контроль над десятками квадратних миль території.

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Київ називає цю кампанію операцією «Вівальді» — на честь відомого композитора. У її межах ЗСУ застосовували наземні безпілотники, які скидали з повітря, щоб створювати хаос на територіях, що перебувають під контролем російських військ. Крім того, українські сили просувалися за підтримки бронетехніки, зачищаючи російські позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті було знищено понад 5000 російських окупантів.

На півдні Донбасу російські війська продовжують проводити інтенсивні штурми. Водночас Путін стверджує, що падіння Донбасу відбудеться швидше, ніж очікує Київ.

Попри це, загальні темпи російського наступу сповільнилися. Західні дослідники здебільшого сходяться на думці, що від початку року Росія захопила лише трохи більше території, ніж втратила.

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Нагадаємо, видання CNBC писало, що під час унікальної осінньої контрнаступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку ЗСУ масово застосували бойових роботів, десантувавши їх за допомогою великих БпЛА в тил ворога. За словами генерала Андрія Білецького, це дозволило звільнити 176 кв. км території, ліквідувати або поранити понад 2000 окупантів та взяти в полон понад 250 російських військових.

Операція зруйнувала плани Кремля щодо захоплення Донеччини до кінця року, змусивши перенести терміни на березень, і продемонструвала ефективність інноваційних технологій на полі бою.

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