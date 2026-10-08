Война в Украине / © ТСН

Реклама

Пока президент России Владимир Путин заявляет о быстром падении Донбасса, украинские военные проводят успешное контрнаступление. В этом году страна-агрессор захватила лишь немногим больше территории Украины, чем потеряла.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама

Украинские военные начали контрнаступательную операцию, которая может занять несколько месяцев. Ее цель — сдержать дальнейшее продвижение России и не допустить захвата остальной территории Донбасса на востоке Украины. По оценкам аналитиков, украинским силам удалось вернуть контроль над десятками квадратных миль территории.

Реклама

Киев называет эту кампанию операцией «Вивальди» — в честь известного композитора. В ее рамках ВСУ применяли сбрасываемые с воздуха наземные беспилотники, чтобы создавать хаос на территориях, находящихся под контролем российских войск. Кроме того, украинские силы продвигались при поддержке бронетехники, зачищая российские позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате было уничтожено более 5000 российских оккупантов.

На юге Донбасса российские войска продолжают проводить интенсивные штурмы. В то же время Путин утверждает, что падение Донбасса произойдет быстрее, чем ожидает Киев.

Тем не менее, общие темпы российского наступления замедлились. Западные исследователи в большинстве своем сходятся во мнении, что с начала года Россия захватила лишь чуть больше территории, чем потеряла.

Реклама

Напомним, издание CNBC писало, что во время уникальной осенней контрнаступательной операции «Вивальди» на Лиманском направлении ВСУ массово применили боевых роботов, десантировав их с помощью больших БпЛА в тыл врага. По словам генерала Андрея Билецкого, это позволило освободить 176 кв. км территории, ликвидировать или ранить более 2000 оккупантов и взять в плен более 250 российских военных.

Операция разрушила планы Кремля по захвату Донетчины до конца года, заставив перенести сроки на март и продемонстрировала эффективность инновационных технологий на поле боя.

Новости партнеров

Новости партнеров