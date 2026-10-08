В Молдову залетел неизвестный объект: первые детали

Флаг Молдовы / © Unsplash

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В Молдове был зафиксирован несанкционированный полет в воздушном пространстве страны. Это произошло на фоне массированной атаки России по Украине.

Об этом сообщила Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы.

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Что известно об атаке

По данным ведомства, в 20.04 в районе населенного пункта Первомайск был зафиксирован несанкционированный полет в воздушном пространстве Молдовы. Уже в 20:05 объект покинул воздушное пространство страны по направлению к населенному пункту Лиманское Одесской области Украины.

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В Службе воздушных операций отметили, что продолжают следить за воздушным пространством Молдовы совместно с компетентными органами и партнерами.

Пока не уточняется, о каком именно воздушном объекте идет речь и был ли он связан с российской атакой на Украину.

Как мы писали, с самого утра 8 октября российские беспилотники атакуют Украину — воздушная тревога охватила ряд областей, включая западные регионы и Киев. По состоянию на 07:50 новая группа БПЛА двигалась с Черниговщины в направлении Киевщины, также дроны фиксировали вблизи Борисполя, Гостомеля, Бучи и над Киевом. Еще одна группа беспилотников находилась над Житомирщиной, а БПЛА двигался в направлении Запорожья с юга.

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