До Молдови залетів невідомий обʼєкт: перші деталі

Прапор Молдови / © Unsplash

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У Молдові зафіксували несанкціонований політ у повітряному просторі країни. Це відбулося на тлі масованої атаки Росії по Україні.

Про це повідомила Служба повітряних операцій Національної армії Молдови.

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Що відомо про атаку

За даними відомства, о 20:04 у районі населеного пункту Первомайськ було зафіксовано несанкціонований політ у повітряному просторі Молдови. Вже о 20:05 об’єкт залишив повітряний простір країни у напрямку населеного пункту Лиманське Одеської області України.

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У Службі повітряних операцій зазначили, що продовжують стежити за повітряним простором Молдови спільно з компетентними органами та партнерами.

Наразі не уточнюється, про який саме повітряний об’єкт йдеться та чи був він пов’язаний із російською атакою на Україну.

Як ми писали, від самого ранку 8 жовтня російські безпілотники атакують Україну — повітряна тривога охопила низку областей, зокрема західні регіони та Київ. Станом на 07:50 нова група БпЛА рухалася з Чернігівщини у напрямку Київщини, також дрони фіксували поблизу Борисполя, Гостомеля, Бучі та вже над Києвом. Ще одна група безпілотників перебувала над Житомирщиною, а БпЛА рухався в напрямку Запоріжжя з півдня.

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