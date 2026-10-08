ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
820
Час на прочитання
1 хв

До Молдови залетів невідомий обʼєкт: перші деталі

Непізнаний об’єкт залетів у повітряний простір Молдови.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прапор Молдови

Прапор Молдови / © Unsplash

У Молдові зафіксували несанкціонований політ у повітряному просторі країни. Це відбулося на тлі масованої атаки Росії по Україні.

Про це повідомила Служба повітряних операцій Національної армії Молдови.

Що відомо про атаку

За даними відомства, о 20:04 у районі населеного пункту Первомайськ було зафіксовано несанкціонований політ у повітряному просторі Молдови. Вже о 20:05 об’єкт залишив повітряний простір країни у напрямку населеного пункту Лиманське Одеської області України.

У Службі повітряних операцій зазначили, що продовжують стежити за повітряним простором Молдови спільно з компетентними органами та партнерами.

Наразі не уточнюється, про який саме повітряний об’єкт йдеться та чи був він пов’язаний із російською атакою на Україну.

Як ми писали, від самого ранку 8 жовтня російські безпілотники атакують Україну — повітряна тривога охопила низку областей, зокрема західні регіони та Київ. Станом на 07:50 нова група БпЛА рухалася з Чернігівщини у напрямку Київщини, також дрони фіксували поблизу Борисполя, Гостомеля, Бучі та вже над Києвом. Ще одна група безпілотників перебувала над Житомирщиною, а БпЛА рухався в напрямку Запоріжжя з півдня.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie