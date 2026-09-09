Дрон майже годину літав над Молдовою та Румунією: ISW пояснив, яку вигоду отримує Кремль

Безпілотник (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія може використовувати вторгнення безпілотників у повітряний простір Молдови та країн НАТО для перевірки їхньої протиповітряної оборони й реакції Альянсу. Навіть якщо такі польоти не є навмисними, Москва, ймовірно, вважає їх вигідними.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Дрон майже годину перебував у повітряному просторі Молдови та Румунії

8 вересня російський безпілотник провів трохи менше години в повітряному просторі Молдови та Румунії. За повідомленнями оборонних відомств обох країн, дрон типу Shahed увійшов до Молдови з боку України, залетів до Румунії, а потім повернувся до Молдови, де розбився поблизу Михайлени Векі.

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Український OSINT-канал стверджував, що це був реактивний Герань-4, однак ISW не зміг незалежно підтвердити його тип. Водночас аналітики зазначають, що офіційно оприлюднені траєкторія та час польоту узгоджуються з версією про реактивний безпілотник.

Останніми тижнями Росія значно збільшила використання реактивних дронів Герань.

Чому такі вторгнення вигідні Кремлю

В ISW наголошують, що Москва, ймовірно, отримує від них вигоду навіть у разі випадкового порушення кордонів.

На думку аналітиків, такі інциденти змушують НАТО зосереджуватися на власній обороні, ставлять під сумнів надійність гарантій колективної безпеки за статтею 5 та можуть стримувати держави Альянсу від підтримки України.

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Окрему небезпеку становлять швидші реактивні безпілотники, які залишають сусіднім країнам значно менше часу на реагування. За оцінкою ISW, Geran-4 може розвивати швидкість до 450 км/год і досягати молдовського кордону з Одеси приблизно за шість хвилин, а румунського — за 20 хвилин.

Аналітики зазначають, що захист повітряного простору стає складнішим, особливо якщо сили ППО Молдови та НАТО реагують на загрози лише після перетину безпілотниками державних кордонів.

Раніше, 6 вересня, сили НАТО реагували на групу повітряних цілей поблизу кордону Румунії з Україною. Також 3 і 4 вересня румунські військові виявляли безпілотники біля узбережжя країни.

Нагадаємо, 30 серпня, під час російської атаки на Україну ще один російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Він перетнув державний кордон у районі Дністровська на території невизнаного Придністров’я.

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Повітряний об’єкт виявили о 15:50. Він увійшов у повітряний простір країни з боку населеного пункту Лиманське Одеської області. У Міноборони Молдови зазначили, що несанкціонований проліт стався внаслідок російських повітряних атак по Україні.

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