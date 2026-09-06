США попередили Росію через гібридні атаки на НАТО: "Ми цього не терпітимемо"

США та Росія / © uzhinform.com

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Сполучені Штати заявили, що країни НАТО не повинні миритися з навмисними гібридними атаками, а Вашингтон підтримає союзників, які зіткнуться з такими інцидентами.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє Reuters.

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Він окремо згадав спробу атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, яку Берлін пов'язує з Росією. За словами Вітакера, цей випадок викликає більше занепокоєння, ніж попередні інциденти з російськими дронами, які під час атак на Україну відхилялися від курсу та потрапляли до повітряного простору країн НАТО.

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"Якщо ми можемо встановити, хто це робить, ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно і ми цього не терпітимемо", — наголосив американський дипломат.

До небезпечніших гібридних дій він також відніс інциденти, які фіксували у Польщі.

Вітакер закликав союзників бути готовими та пильними й жорстко реагувати на подібні виклики. За його словами, потенційними цілями гібридних операцій може стати критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, тому національні органи мають посилити контроль за їхньою безпекою.

Водночас основна відповідальність за реагування на такі інциденти лежить на самих країнах-членах НАТО, однак США готові їх підтримувати, додав посол.

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Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив зростання загроз на східному фланзі. Він попередив, що до їхнього повітряного простору все частіше залітають ракети й безпілотники. Крім того, за словами очільника Альянсу, фіксується дедалі більше небезпечних інцидентів, спрямованих безпосередньо проти країн НАТО.

«Якщо Росія вважає, що ці загрози розділять нас, або якщо вони думають, що це стримає нас від підтримки України, вони помиляються. Наша єдність непохитна», — зауважив Рютте.

Своєю чергою видання The Telegraph детально проаналізувало шість ймовірних сценаріїв російської агресії, до яких готується західна розвідка.

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