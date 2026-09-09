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Рецепт заливного пирога з яблуками та корицею
Приготуйте простий пиріг із доступних інгредієнтів, які знайдуться на кухні у будь-якої господині.
Такий пиріг можна подати не тільки під час сімейного чаювання, а й на святковий стіл.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 160 г
- сметана
- 150 г
- вершкове масло
- 50 г
- цукор
- 130 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- кориця
- 0,5 ч. л.
- яблука
- 5 шт.
- цукрова пудра
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Яблука вимийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибочками.
Розтопіть вершкове масло.
Яйця збийте блендером з цукром і сіллю до утворення пишної маси.
Додайте сметану, вершкове масло, перемішайте, всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте до однорідної маси, потім додайте яблука і ще раз обережно перемішайте.
Форму для запікання вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто, розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин.
Готовність перевірте зубочисткою або дерев’яною шпажкою. Дайте трохи охолонути і вийміть із форми.
Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
Поради:
Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.