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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
455
Час на прочитання
1 хв

Рецепт заливного пирога з яблуками та корицею

Приготуйте простий пиріг із доступних інгредієнтів, які знайдуться на кухні у будь-якої господині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
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Заливний пиріг з яблуками

Заливний пиріг з яблуками / © Credits

Такий пиріг можна подати не тільки під час сімейного чаювання, а й на святковий стіл.

Інгредієнти

пшеничне борошно
160 г
сметана
150 г
вершкове масло
50 г
цукор
130 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
щіпка
кориця
0,5 ч. л.
яблука
5 шт.
цукрова пудра

  1. Яблука вимийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибочками.

  2. Розтопіть вершкове масло.

  3. Яйця збийте блендером з цукром і сіллю до утворення пишної маси.

  4. Додайте сметану, вершкове масло, перемішайте, всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте до однорідної маси, потім додайте яблука і ще раз обережно перемішайте.

  5. Форму для запікання вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто, розрівняйте.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин.

  7. Готовність перевірте зубочисткою або дерев’яною шпажкою. Дайте трохи охолонути і вийміть із форми.

  8. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.

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