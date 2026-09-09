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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 9 вересня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні доби мають такі особливості:
Астрологічна порада дня: сьогодні слід зберігати гарний настрій, а перенапружуватися не варто — особливо трудомісткі справи краще відкласти на інший час.
Символ дня: Водяна лілія.
Стихія дня: Вода .
Щасливе число дня: 1 .
Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий, білий.
Щасливі камені дня: андалузит , арагоніт, хризопраз.
За яку частину тіла відповідає: очі .
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо вчасно вжити заходів для їхнього лікування, тож не варто зволікати.
Харчування протягом дня: недоїдання так само шкідливе, як і переїдання, тому в їжі потрібно дотримуватися балансу.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Сьогоднішні роботи на дачі: у саду не можна нічого зривати, рубати та викопувати, навіть давно засохлі рослини; краще відкласти такі рішучі заходи на інший час.
Магія та містика дня: можна займатися жіночою магією, особливо якщо вона стосується власного житла, та ворожити на матеріальне благополуччя.
Денні сни: сни цієї ночі є пророчими — вони містять підказку щодо того, як діяти в ситуації, що склалася в житті чи у професійній сфері.
Табу дня: категорично нічого не руйнувати.
Цитата дня: «Надія — це гарний сніданок, але погана вечеря» (Френсіс Бекон).
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