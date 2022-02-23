В зоне ООС погиб военный медик из Винницкой области

В зоне ООС погиб военный медик из Винницкой области

Боевой медик служил в ВСУ по контракту с апреля 2017 года.

На востоке Украины погиб военный медик из Винницкой области.

Об этомсообщает Винницкая областная администрация.

"Печальная новость поступила с Востока. Винниччина потеряла еще одного защитника — во время обстрела погиб сержант, боевой медик Игорь Сливка из Могилев-Подольской громады", — говорится в сообщении.

51-летний сержант Сливка Игорь Иванович погиб 22 февраля около 18:30, в ООС возле поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области в результате минометного обстрела сбоку боевиков. Военнослужащий получил минно-взрывную травму и осколочные ранения несовместимы с жизнью.

Дома у мужчины остались дочь и мать.

Игорь Сливка – боевой медик, служил в ВСУ по контракту с апреля 2017 года.

Напомним, что Россия прибегла к запугиванию наших бойцов на востоке страны. Военнослужащим начали поступать на телефоны смс-сообщения.