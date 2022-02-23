Решения по военному состоянию в Украине нет — Данилов

Решения по военному состоянию в Украине нет — Данилов

В случае необходимости военное положение в Украине будет введено мгновенно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время решения о введении военного положения в Украине нет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции СНБО 23 февраля.

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По словам Данилова, Украина готова ко всему.

"В случае необходимости это (военное — ред.) состояние будет принято мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, Алексей Данилов сообщил, что на всей территории Украины введут чрезвычайное положение. Исключением станут только Луганская и Донецкая области.

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