Решения по военному состоянию в Украине нет — Данилов

В случае необходимости военное положение в Украине будет введено мгновенно.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время решения о введении военного положения в Украине нет.
Об этом он сказал во время пресс-конференции СНБО 23 февраля.
По словам Данилова, Украина готова ко всему.
"В случае необходимости это (военное — ред.) состояние будет принято мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, Алексей Данилов сообщил, что на всей территории Украины введут чрезвычайное положение. Исключением станут только Луганская и Донецкая области.
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