У РНБО повідомили, чи буде в Україні запроваджуватися комендантська година

У РНБО повідомили, чи буде в Україні запроваджуватися комендантська година

Данілов заявив, що забезпечення безпеки – обов'язок української влади.

Комендантська година в Україні буде запроваджуватися у тих чи інших регіонах лише за необхідності, у разі посилення агресії РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони України 23 лютого.

Також читайте Путіна не цікавлять частини України: Кулеба висловився щодо цілей Кремля

"У залежності від ситуації, які будуть знаходитися на тій чи іншій території штаби можуть ухвалювати ті чи інші рішення. Ще раз наголошую, за необхідності. Ніхто не буде, перепрошую за словосполучення, нікого кошмарити. Але у разі необхідності для забезпечення безпеки – це наш обов'язок, це наше завдання", - сказав Данілов.

Нагадаємо, в Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі рішення про запровадження воєнного стану в Україн немає. Проте, за його словами, Україна готова до всього.

Читайте також: