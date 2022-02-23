В СНБО сообщили, будет ли в Украине вводиться комендантский час

В СНБО сообщили, будет ли в Украине вводиться комендантский час

Данилов заявил, что обеспечение безопасности – обязанность украинских властей.

Комендантский час в Украине будет вводиться в тех или иных регионах только при необходимости, в случае усиления агрессии РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 февраля.

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"В зависимости от ситуации, какие будут находиться на той или иной территории штабы могут принимать те или иные решения. Еще раз подчеркиваю, при необходимости. Никто не будет, извиняюсь за словосочетание, никого кошмарить. Но в случае необходимости для обеспечения безопасности – это наш долг, это наша задача", — сказал Данилов.

Напомним, в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас решения о введении военного положения в Украине нет. Однако, по его словам, Украина готова ко всему.

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