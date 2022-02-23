Черезвычайное положение ввели на 30 дней — Данилов

Режим может продлить президент своим указом.

Срок действует режиму чрезвычайного положения, по действующему законодательству, – это 30 дней.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов 23 февраля.

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"В случае необходимости президерт своим указом имеет право еще на 30 дней продлить. То есть общее количество 60 дней. Но обязательно должно быть голосование Верховной Рады как в первом, так и во втором случае — для подтверждения этого положения", — рассказал он.

К слову, на всей территории страны кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение. Решения об его условиях будут принимать областные комиссии.

"Что это может быть: усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ограниченное движение транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка тех или иных документов физических лиц", — рассказал Данилов.

Как сообщалось, в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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