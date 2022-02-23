Черезвычайное положение ввели на 30 дней — Данилов

Режим может продлить президент своим указом.
Срок действует режиму чрезвычайного положения, по действующему законодательству, – это 30 дней.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов 23 февраля.
"В случае необходимости президерт своим указом имеет право еще на 30 дней продлить. То есть общее количество 60 дней. Но обязательно должно быть голосование Верховной Рады как в первом, так и во втором случае — для подтверждения этого положения", — рассказал он.
К слову, на всей территории страны кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение. Решения об его условиях будут принимать областные комиссии.
"Что это может быть: усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ограниченное движение транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка тех или иных документов физических лиц", — рассказал Данилов.
Как сообщалось, в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.
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